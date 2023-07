Detienen a un hombre por amanaza de feminicidio y secuestro de su hijo

Un joven quedó detenido en Ciudad del Este por violencia familiar y amenaza de femicidio. Ante el pedido de auxa policía lo persiguió y encontró que llevaba en brazos a su hijo de 3 meses, que habría secuestrado.

El hecho ocurrió el domingo en horas de la tarde cuando el ahora detenido Juan Alberto Franco, de 18 años, fue hasta la casa de la madre de su ex pareja en el Km. 10 Monday de Ciudad del Este. La mujer, también de 18 años, relató a los policías que el hombre llegó al lugar totalmente descontrolado, exigiendo que volviera con él, luego de que la misma haya cortado la relación y volviera a la casa de su familia.

Franco tenía en manos un arma blanca, según la joven, y en todo momento amenazó que la mataría si no regresaba con él, a lo que la mujer pidió que se retirara e insistió que no retomaría la relación. No obstante, el hombre irrumpió en la vivienda y a la fuerza se apoderó del hijo en común que tienen, un bebe de apenas 3 meses que estaba en brazos de la madre, saliendo del sitio a los apuros, no sin antes advertir que si no volvía con él mataría al menor y luego se suicidaría.

Ante el desesperado pedido de auxilio de la madre, la policía fue accionada de inmediato y persiguió al hombre, a quien fue alcanzado a pocas cuadras del lugar. Tenía en brazos al bebe que fue rescatado y entregado a su madre y se procedió a su aprehensión. El caso fue comunicado a la fiscal de la unidad especializada contra violencia familiar, quien dispuso su detención.