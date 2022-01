Detectan 4.145 nuevos contagios y nueve muertes por covid este viernes

El Ministerio de Salud Pública reportó 4.145 nuevos casos de Covid-19 y nueve muertes en su reporte emitido este viernes.

Asimismo, la cartera sanitaria reportó nueve muertes, todos hombres. De los cuales seis eran no vacunados, dos con vacunación completa pero con enfermedades de base y una víctima tenía incompleto su esquema de vacunación.

Según el informe, de los fallecidos, dos tenían entre 40 a 59 años y siete de 60 años para arriba.

Procedían de los departamentos de Itapuá, Alto Paraná y Central.

Los fallecidos por Covid-19 en Paraguay aumentaron a 16.720.

Además, hay 378 internados por el coronavirus, de los cuales 82 están en una Unidad de Terapia Intensiva (UTI). De acuerdo con el informe oficial, de los pacientes graves, 47 no están vacunados, 28 tienen dos dosis y seis tienen una sola dosis.

Informe #COVID19 l 14 de enero Procesamos 13.001 muestras, 4.145 positivos. Total de confirmados: 494.034 09 fallecidos. Total: 16.720 40 a 59 años: 2 (1 dosis incompleta, 1 no vacunados) 60 años y más: 7 (2 dosis completa, 5 no vacunados). pic.twitter.com/0NVM0mtxnO

Por otro lado, hubo 275 nuevos recuperados, con lo que el total de personas que superaron el Covid-19 aumentó a 450.191.

Por otro lado, la cartera sanitaria emitió un informe especial retrospectivo con relación a meses anteriores e informaron que a los datos de este viernes se suman, 220 casos positivos de meses anteriores para un total de 494.254.

Asimismo, se detalla que en los últimos meses del 2021 han fallecido 77 personas cuyos datos no se conocían y que hasta ahora fueron reportados. Con este número el total de muertes asciende a 16.797.

Durante esta semana, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Juan Max Boettner (Ineram) reportó que se encuentra con una ocupación del 80% de camas de UTI. Todos los casos son respiratorios, entre ellos positivos por coronavirus y otros con sospecha.

El incremento se dio desde la primera semana del mes de enero.

Datos cierre retrospectivo fallecidos, discriminados por franjas etarias:



≤19 años: 1 (no vacunado)

20 a 39 años: 9 (9 no vacunados).

40 a 59 años: 19 (1 dosis incompleta, 18 no vacunados).

60 años y más: 48 (1 dosis completa, 3 dosis incompleta, 44 no vacunados).