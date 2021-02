Despegó el cohete que lleva el Guaraní SAT-1 al espacio

"Es un glorioso día para la ciencia", escribieron desde la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). Más aún para Paraguay que logró poner en órbita su primer satélite, el Guaraní SAT-1.

A las 14:36 despegó el cohete Antares en el puerto espacial de Virginia, Estados Unidos, llevando toneladas de insumos a la Estación Espacial Internacional (EEI) en una misión de reabastecimiento; entre estos, el satélite paraguayo.

Detrás de este histórico día están Adolfo Jara y Aníbal Mendoza, ingenieros paraguayos que cursan el posgrado en tecnología espacial. Los mismos desarrollaron el satélite y recibieron asesoramiento de expertos japoneses.

Este satélite ayudará a manitorear el mal de chagas en el Chaco paraguayo e impactará en la toma de decisiones para mejorar las condiciones de vida en la zona.

“Es un pequeño y a la vez un gran paso para el Paraguay. El poder observar nuestro planeta desde el punto de vista del espacio nos ayuda a entenderlo desde una manera más completa y reconocer diversos aspectos que ayudan a nuestros países”, indicó la ingeniera de la NASA, Sandra Cauffman.

El titular de la Agencia Espacial del Paraguay, Liduvino Vielman, resaltó el trabajo hecho por los paraguayos que marcan un hito que da paso a un prodigioso futuro para los amantes de esta disciplina, informó el portal IP.

