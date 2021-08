Desgarrador testimonio de pacientes ontológicos, claman por remedios

Pacientes ontológicos claman medicamentos para luchar contra el cáncer. Decidieron encadenarse frente al Ministerio de Salud como protesta a la extrema burocracia.

Pacientes con cáncer se manifestaron frente al Ministerio de Salud, clamando por medicamentos para seguir sus tratamientos contra la enfermedad.

Alegan extrema burocracia para acceder a los fármacos. "El cáncer no espera, no estamos para aguantar burocracia de tantos días", exclamó una de ellas.

Lourdes Marín lucha contra el cáncer de mamas en estado avanzado. Aseguró que pese a contar con una orden judicial, hace 70 días sigue esperando adquirir un medicamento.

"Yo soy una bomba de tiempo, pido misericordia. Hoy estoy acá, mañana no sé. Y si me muero, acá me van a velar, frente al Ministerio de Salud”, sentenció.