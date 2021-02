Desgarrador relato tras tragedia en la Chacarita

En el día después de la tragedia en la Chacarita familiares dan un crudo y triste relato en medio de derrumbes y una extrema precariedad.

Matías es uno de los hijos de la mujer de 49 años fallecida junto con sus dos nietos en la madrugada del domingo, durante la intensa tormenta, que causó en derrumbe en una de las viviendas de la Chacarita en Asunción.

El joven además comentó con mucho dolor que también tiene a su pequeño hijo en terapia intensiva, debido a las heridas que recibió. Con una voz notablemente afectada indicó la madrugada de horror que vivió en medio de la tormenta.

"Estábamos sin luz, el agua me llegaba hasta el pecho, fue muy desesperante ver a mi hijo ya prácticamente enterrado en el lodo", expresó el padre. Recordó la tormentosa angustia al no poder sacar a su madre. "No hay palabras fue muy doloroso, por mi mamá no pudimos hacer nada", expresó.

La construcción cayó por completo, justo en la habitación donde dormía la familia.