Desconocido agrede a estudiante en Lambaré

Una estudiante recibió un fuerte golpe en la cabeza por parte de un hombre desconocido. Sucedió en la ciudad de Lambaré, Departamento Central.

Una cámara de circuito cerrado captó el momento en el cual una joven fue víctima de una agresión en la vía pública en Lambaré.

Según los datos, la joven salió de su institución educativa, se subió en la Línea 30 y se sentó al lado del supuesto autor.

La joven descendió del bus y el hombre bajó una cuadra después. Empezó a perseguirla, luego la alcanzó y la golpeó.

“La golpeó en la cabeza con un dispositivo celular, simplemente la agredió, no le quitó absolutamente nada. No le conocemos y no tenemos ni idea del motivo. Queremos identificarle al agresor”, expresó un familiar.