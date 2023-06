Denuncian supuesta “agresión a soberanía argentina”

El Gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, realizó una conferencia de prensa este martes para denunciar una agresión a la soberanía argentina, tras un incidente registrado el domingo con pescadores y la Armada Paraguaya.

Valdés incluso dio aviso al presidente argentino y el canciller del hecho, además de denunciar que no se trata de un asunto aislado ya que se interrumpieron torneos de pesca. Pero, que ahora se dio un abordaje de costa que les preocupa.

“Esto no se ha dado nunca en la historia de la zona, vemos con preocupación el riesgo de la navegabilidad del río Paraná y creemos que es una agresión a la soberanía argentina respecto de sus límites, pero también es una agresión a la provincia de Corrientes respecto de su jurisdicción y recursos naturales”, dijo Valdés.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, denunció un incidente con efectivos de la Armada Paraguaya en el río Paraná.



Dijo que “intimidaron a pescadores correntinos en aguas argentinas”, y consideró el hecho como “una agresión a la soberanía argentina”.#NPY pic.twitter.com/UUhc9kY8X3 — NPY Oficial (@npyoficial) June 27, 2023

Por su parte, el prefecto general naval, Lucio Benítez, señaló que el personal naval estaba realizando controles de rutina y verificaron a dos embarcaciones, que se dieron a la fuga hacia el lado argentino.

Una de ellas fue alcanzada y un personal naval abordó la embarcación para verificar que no haya ninguna sustancia prohibida, además de solicitar toda la documentación, dentro del marco legal que les permite la legislación. Sorpresivamente la embarcación volvió a darse a la fuga, ya con el personal militar a bordo, dirigiéndose hacia la costa argentina, denunció el prefecto.

“Desde el momento que ellos corrieron ya son sospechosos, personas sospechosas que no sabemos quiénes son ni qué tendrían a bordo”, remarcó.

“Lo más probable es que nuestra gente iba a inspeccionar e invitarles a que se retiren del lugar, porque no hay autorización para ellos para pescar, no tienen rol de navegación, aparentemente la embarcación no tenía papeles ni matrícula, sin embargo ellos se dieron a fuga llevándose a nuestro personal a bordo”, cuestionó.

Explicó que el personal no tuvo otra opción que dirigirse hasta la costa para poder traer de vuelta al personal que fue llevado por los pescadores.

“Al gobernador le hicieron llegar los pescadores la información que les conviene y así parece que ellos son unos santos y los malos de la película somos los miembros de la Prefectura. Acá hubo un desacato, una desobediencia, resistencia y eso está tipificado en el código penal como un delito”, puntualizó.