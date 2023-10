Denuncian nuevo caso de estafa a través de una app

Una persona denunció que le vaciaron la cuenta bancaria a través de una app. Desde el departamento de cibercrimen advierten sobre un nuevo modus operandi.

El comisario Diosnel Alarcón, jefe del departamento de cibercrimen de la Policía Nacional, informó que existe un nuevo modus operandi de estafadores. Una persona denunció que su cuenta bancaria fue vaciada por un tercero tras reiteradas compras de delivery por valor de G. 100.000.

Alarcón señaló que al hacer compras online por valor de G. 100.000 no se exigen los códigos de seguridad, por lo que la víctima no tiene manera de enterarse. Señaló que para las simples operaciones de servicios no se necesitan las tarjetas de manera física, en ese sentido pidió a la ciudadanía que al usar la tarjeta de crédito y débito lo hagan con suma atención, previendo que cualquier persona pueda quitar fotos al plástico.