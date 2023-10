Denuncian mala praxis en IPS de Encarnación

Otro escandaloso error se dio en el IPS de Encarnación, donde una familia denuncia mala praxis, una mujer debía operarse de la hernia, sin embargo, le quitaron una vesícula sana.

Un hecho sumamente grave se registró este martes en la previsional de Encarnación, donde una paciente identificada como Ana Marecos de 46 años, resultó afectada.

La mujer realizó todo su tratamiento por hernia umbilical previa cirugía en el IPS, posteriormente llegada la fecha ingresó a quirófano. Sin embargo, grande fue la sorpresa, se le extirpó un órgano totalmente sano.

El responsable de la cirugía sería Juan Gabriel Terra, quien supuestamente se acercó hasta el domicilio de la paciente y reconoció el error. El director Hebert Duarte dijo que están haciendo las investigaciones, pero el profesional acusado sigue trabajando en el lugar.

Marecos pide que se haga justicia, ahora le queda pendiente una cirugía de la hernia en tanto que se recupera de la intervención innecesaria. “Él asumió el error y me dijo que no sabe qué le pasó por la cabeza, no supo explicar lo que pasó. Ahora debo operarme de vuelta, pero no pienso pisar otra vez ese hospital”, lamentó la mujer.