Denuncian extorsión por parte de agentes PMT en Asunción

Una conductora relató los pormenores de lo que pasó tras ser víctima de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción.

La mujer, que se movilizaba a bordo de su vehículo, fue a entregar un trabajo cerca de la avenida Aviadores del Chaco, estacionó y terminó las diligencias que debía realizar.

Todo su calvario iniciaría media cuadra después por pasar un semáforo en amarillo, según afirmó. Inmediatamente fue detenida por los agentes, quienes le solicitaron los documentos correspondientes y le explicaron que debía pagar una multa de G. 3.200.000.

La mujer pidió que le preparen la boleta para hacerse cargo de la multa, pero no quisieron hacerlo.

“Les pedí que me hagan la boleta y me dijeron que tenía que pagar G. 3.200.000. Les dije que me hagan la boleta, pero mil vueltas dio para hacerme la boleta”, relató.

La mujer insistía en que le preparasen la boleta; sin embargo, los agentes le pidieron que les acompañase hasta la sede en Campo Grande para hacer una reducción de la multa a G. 670.000.

Tuvo que ir a un cajero, en todo ese trayecto fue escoltada por los agentes. La mujer describió el momento como desesperante y angustiante.

“Yo estaba desesperada, un policía adelante y otro atrás. Cuando saqué el dinero, tenía G. 500.000 y me dijeron que íbamos a arreglar, entré en pánico y no sabía qué hacer”, manifestó la víctima.

“Me dijo que sobre el asiento ponga el dinero y el celular para que no tenga posibilidad de grabar. Quité G. 500.000 y le dije que me dejen un G. 100.000 porque tenía que ir a hacer compras. Agarra el dinero, cuenta, arruga bien en su mano y se va”, expresó la víctima.

Por su parte, Marcos Maidana, director de la PMT, dejó en claro que no apañará este tipo de actos.

“El mandamiento del intendente Óscar Rodríguez fue claro, hay que poner mano dura”, aseveró. Sostuvo que reducir multas o acompañar al cajero es un mal procedimiento y advirtió que “no va a apañar este tipo de actos.