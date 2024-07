Denuncian coima y agresión por parte de agentes de la PMT

Un ciudadano denunció haber sido víctima de coima y agresión por parte de los agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) identificados como Vergara y Bareiro. Según su relato, fue detenido por conducir sin luces,

El incidente comenzó cuando el ciudadano fue detenido por los agentes Vergara y Bareiro debido a que su vehículo no tenía las luces encendidas. Al solicitarle sus documentos, el mismo se negó y los agentes alegaron que estaba en infracción. El ciudadano, pidió que se le hiciera la multa correspondiente. Sin embargo, los agentes lo acusaron de ser prepotente y, según el denunciante, su acompañante observó que los oficiales rompieron intencionalmente un espejo retrovisor del vehículo.

"No me hicieron la denuncia finalmente; al parecer querían una coima y como no accedí, reaccionaron de forma violenta. Están solamente para coimear", manifestó el afectado.

Posteriormente, el ciudadano presentó una denuncia ante la Patrulla Caminera. Allí, le informaron que en un plazo de 30 días sería llamado a declarar sobre el incidente.

El denunciante aseguró que los agentes Vergara y Bareiro retienen a los conductores esperando que cedan a sus demandas de soborno.