Denuncian brutal agresión policial frente a un pequeño de 4 años

Un hombre denunció este martes el abuso por parte de autoridades policiales que lo interceptaron fuera del horario de circulación, indicó que el abuso de la fuerza pública se dio frente a su hijo menor.

Se trata de Diosnel Villalba, quien se encontraba en su vehículo en la vía pública en Ñemby, junto con su esposa y su hijo pequeño de 4 años, tras retornar de su jornada laboral, aproximadamente a las 23 horas, fuera del horario de circulación.

Comentó que la patrullera se le puso en frente obstaculizando su tránsito y le exigió que se identifique. Expresó que les dijo a las autoridades que no portaba consigo su cédula, que estaba en su casa a unos 50 metros, pero les dio su registro y tarjeta de crédito para que sea identificado.

Sostuvo que ante la insistencia de los agentes les pidió que lo acompañaran hasta su vivienda y que le daría la cédula sin embargo los efectivos insistieron en llevarlo y a la fuerza terminaron sacándolo del camión, en medio del llanto del niño.

"Me golpearon, me trataron como un criminal frente a mi familia, estuvimos hasta las 9 en la Comisaría 55ª de Ñemby, le causaron un trauma a mi hijo, que no durmió 2 noches", refirió con la voz quebrada el afectado.

Por su parte el director del Departamento Central no pudo justificar el procedimiento policial realizado en Ñemby, y solo indicó que hay que escuchar también la versión de los uniformados, ya que el vídeo solo muestra un contexto y que el denunciante tuvo una actitud prepotente.

En ese sentido, el jefe policial mencionó que se está analizando el video que tienen los efectivos también para saber si actuaron bien, ya que supuestamente dialogaron reiteradas veces con el hombre e incluso pidieron apoyo a la Comisaría 7ª para persuadirlo de cooperar.

El comisario manifestó que no puede decir que el procedimiento fue perfecto, pero que si estuvo mal la Justicia ordinaria puede verificar, también la administrativa de forma interna.