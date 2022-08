Denuncian amenaza contra Cecilia Pérez

El Ministro del Interior confirmó este martes, que la asesora de Seguridad de la Presidencia de la República, Cecilia Pérez recibió una amenaza de atentado.

Federico González, ministro del Interior, precisó que la exministra de Justicia y ahora asesora de Seguridad de la Presidencia de la República, Cecilia Pérez fue amenazada de sufrir una atentado y figura en una lista a la que accedió Inteligencia.

Explicó, que esto podría ser en represalia ante las acciones que se están dando contra el crimen organizado. Asimismo, garantizó que se dará todo el rigor de seguridad y seriedad que se debe a este tipo de amenazas, atendiendo el alto cargo de Pérez.

Por su parte Cecilia, detalló que Mario Abdo Benítez es consciente del riesgo, pero el mensaje es no retroceder contra a lucha contra el crimen organizado. "El presidente de la República es consciente de esto, pero el mensaje es no retroceder, si vamos a estar retrocediendo con cada amenaza, no vamos a poder combatirlos", declaró.

Expresó que recibir la amenaza no conlleva su retiró, sino activar más las alertas y seguir avanzando.

