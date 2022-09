Denuncian abuso de poder de agente policial en Lambaré

Un joven de 25 años estudiante de derecho y conductor de plataforma de transporte, denunció un presunto caso de abuso de poder por parte de un agente policial de Lambaré. La víctima dijo que lo agredieron.

Rodrigo Campos de 25 años, quien es estudiante de derecho y a su vez conductor de plataformas de transporte, relató que en horas de la noche de este viernes, una patrullera lo detiene, uno de los agentes lo obliga a bajar del vehículo.

El joven dijo que accedió a bajarse del vehículo ante las amenazas del oficial de policía, intercambió palabras con el uniformado al no dejar que el mismo fiscalice el rodado sin una orden judicial.

Campos, recriminó el actuar del Policía quien se molestó porque el joven lo estaba filmando. El conductor quien conoce las leyes, le dijo que es ilegal el procedimiento realizado.

"En todo momento me amenazaron con llevarme al calabozo. Yo no estaba haciendo nada malo, estaba trabajando. Me agredieron y me lastimaron el brazo", denunció el joven.

El hecho ocurrió en el barrio San Rafael de la ciudad de Lambaré, Departamento Central.