Denuncian a militar por intento de feminicidio

Una mujer denunció a su expareja por intento de feminicidio, el imputado y detenido habría intentado herirla en el cuello con un puñal, la joven se defendió y tuvo heridas en las manos.

La ola de violencia contra la mujer parece cobrar fuerza, desde la semana pasada se han dado varias denuncias y lamentablemente se dieron víctimas fatales.

Este lunes una joven mujer denunció aún muy afectada como su expareja intentó quitarle la vida. Según el relato el principal sospechoso es Cristian Alfredo Brítez, quien trabaja en el comando de la Fuerza Naval y ya fue imputado.

El hecho ocurrió el pasado viernes, supuestamente el hombre enfureció porque a mujer salió con sus amigos, la denunciante explicó que a pesar de cortar la relación el hombre aún la celaba y que esa noche ya estaban discutiendo por WhatsApp.

Comenta que el hombre le pide desesperadamente su ubicación a lo que ella le envía y él va a buscarla, ignorante de lo que él pretendía sube al vehículo y vuelven a discutir y sorpresivamente de entre sus piernas quita un puñal y lleva hacía el cuello de la víctima.

"Me dice que si no es con él con nadie más voy a estar y me aprieta el cuchillo contra el cuello", ella intenta defenderse y es herida en la mano, logra salirse del vehículo y él la sigue hasta uno 100 metros, la toma del cabello y afortunadamente es auxiliada por testigos que la acompañan hasta la comisaría para denunciar.

Brítez la sigue en su rodado hasta la dependencia policial donde finalmente queda detenido. Luego de que se viralizara la agresión, varias mujeres aparecieron para decir que fueron agredidas por el hombre mientras eran sus parejas, Además pesa sobre él una denuncia por un hecho de pornografía infantil.