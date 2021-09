Denuncian a candidato a concejal por la destrucción de una casa

Raúl Job Szarán, candidato a concejal de Villa Elisa, fue denunciado por la escritora Luz Saldívar por destruir e inutilizar su terreno a causa de una construcción irresponsable de un edificio contiguo.

"Mi casa ya no sirve, de hecho el terreno ya no sirve por la excavación que hicieron para la construcción de ese edificio. Le demandé al señor Raúl Job Szarán y no se presentó", dijo la afectada a Monumental 1080 AM.

Saldívar explicó que una ingeniera le recomendó evacuar la casa y Job Szarán les ofreció en resarcimiento una dúplex "inhabitable".

Criticó que viene denunciando el hecho desde el año 2018 y que actualmente están ofertando el edificio como "residencial del lujo y con piscina arriba".

"Si ven el lindero con mi propiedad verán que entraron en mi propiedad y el edificio se tuerce, esa es la construcción de esa empresa. Hoy estamos desprotegidos, esa construcción destruyó mi casa", expresó.

Monumental 1080 se contactó sobre este caso con el exintendente de Villa Elisa, Ricardo Estigarribia, quien señaló que la Municipalidad manejaba la información sobre un acuerdo entre la afectada con Raúl Job Szarán, sin embargo, explicó que ante los nuevos problemas la denuncia pasó al Ministerio Público y el municipio ya no pudo intervenir.

Ante el cuestionamiento sobre la presunta aprobación municipal de los trabajos de construcción, Estigarribia manifestó que solo se emitió permisos para trabajos de subsuelo y agregó que se solicitó el paro de las obras en 2019 en reiteradas ocasiones.

"Tenemos el documento de paralización de esa obra, fue en el 2019. Paralizamos esa obra en varias oportunidades", sostuvo.

Patrick Kemper, presidente del Partido Hagamos se manifestó ante el hecho en su cuenta de Twitter y adelantó que solicitará la renuncia de Job Szarán a su candidatura y que su caso sea llevado al Tribunal de Conducta.