Decretan prisión contra Efraín Alegre

El presidente del PLRA, Efraín Alegre, deberá ir a la cárcel de Tacumbú por incumplir medidas cautelares.

La jueza Cynthia Lovera informó que por incumplimiento de las medidas cautelares impuestas a Efraín Alegre el 25 de agosto pasado, decretó la prisión inmediata del opositor.

Esto se da en el marco del caso producción de documentos no auténticos, producción de documento público de contenido falso y uso de estos papeles.

Tras esa audiencia, Lovera indicó que transcurrieron ampliamente los plazos para que Alegre ofrezca una caución de G. 150 millones. Las autoridades le dieron 20 días sin embargo, el procesado dijo que "no acepta y ni se someterá al cumplimiento de las medidas".

Por su parte, el Dr. Guillermo Duarte Cacavelos, abogado de Efraín, indicó que desconoce por qué recién ahora dictan esta orden siendo que el año pasado debían ejecutar la prisión preventiva.

"No sé si esto tiene que ver con una interna liberal, con algo político, no te puedo responder eso", expresó para Monumental 1080 AM.

Por su parte, según la defensa, Efraín Alegre se pondrá a disposición de la justicia y litigarán el proceso.