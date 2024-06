Debatirán Proyecto de Ley para controlar fondos de ONG

El proyecto de ley que busca establecer un control sobre los fondos que manejan las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) será debatido en una audiencia pública organizada por la Comisión de Cuentas y Control de la Cám

El senador Gustavo Leite afirmó que su intención es asegurar la rendición de cuentas de las ONG. "Creí que las ONG rendían cuentas, pero el año pasado me di cuenta de que no era así. La ley no debe tener colores", dijo Leite. Añadió que "es importante que la plata que venga acá sea transparentada".

Por su parte la Dra. María Rivas del Centro de Estudios Judiciales señaló la necesidad de diferenciar entre el control de fondos públicos y privados. "La confusión entre lo público y lo privado no permite ponerlos en la misma categoría. Toda la información solicitada por el senador ya fue presentada. Lo que él plantea es inmiscuirse directamente en el día a día de la organización", agregó Rivas.

El proyecto de ley presentado por senadores cartistas pretende garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de las ONG, asegurando que los fondos manejados sean utilizados de manera adecuada y transparente.