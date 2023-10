Cumplió 79 años y sigue recolectando basuras

Vecinos y familiares celebraron su cumpleaños a una mujer de 79 años que se dedica al reciclaje, la misma hasta ahora no ha sido beneficiada con el subsidio de la tercera edad.

Doña María Martha López Insfrán, cumplió este sábado 79 años, la misma sigue trabajando todos los días, con su carrito recorre los barrios de Fernando de la Mora para recolectar basuras y así ganarse el pan de cada día ante la falta de un seguro social, que sea el fruto de sus aportes de su vida productiva.

En la extrema pobreza, pero rodeada de familiares y pobladores que la admiran por su fortaleza celebró su cumpleaños, los vecinos la agasajaron, con comida y una torta.

La abuela María, dijo que se ha acostumbrado a trabajar y no depender de nadie. “Me voy hasta lejos con mi carrito, así me compro mis medicamentos y para mi comida, hay que batallar, no me queda de otra, si me quedo en casa voy a morirme pronto”, expresó esta admirable mujer.

Señaló que sale a diario desde muy temprano y así al mediodía ya está en su casa, aseveró que se cansa bastante y ya no sale por las tardes. Asimismo, dijo que tiene dos hijos que la ayudan como pueden y vecinos que ya le tienen en las casas las bolsas de reciclajes listas para que ella retire.