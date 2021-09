Critican falta de Ministerio de Energía ante renegociación de Itaipú

Christine Folch, investigadora norteamericana, manifestó que la negociación del Anexo C no está siendo gestionada por técnicos y que no contar con un Ministerio de Energía es una desventaja para el país.

"¿Dónde está el Ministerio de Energía? ¿Dónde está la política industrial? ¿Dónde está la transparencia, la democracia en difundir información a la gente?", fueron algunas de las interrogantes que hizo la investigadora, quien sigue el caso de Itaipú desde el 2007, en conversación con Monumental 1080 AM, al tiempo de explicar que el interés fundamental del Paraguay al momento de efectuar las renegociaciones debe enfocarse en el desarrollo de calidad. "Hay una distancia entre lo que es necesario para Paraguay y lo que está cursando el Gobierno", dijo. La investigadora sostuvo que, ante la ausencia de un Ministerio de Energía, la diferencia en la capacidad de negociación entre Paraguay y Brasil es considerable. Folch señaló que Brasil busca asegurar la provisión energética para apoyar a sus industrias y que Paraguay debe emplear sus esfuerzos en desarrollar una política energética que tienda al crecimiento industrial. Sobre el punto, explicó que el norte para las negociaciones deben ser los intereses y no las posiciones como precios de tarifas y detalló que el interés debe ser el desarrollo de calidad. "Paraguay tiene todo para desarrollarse, los paraguayos son muy creativos, el problema está en la estructura", consideró. Agregó que la crisis hidrológica actual debe replantear la forma en que se aprovecha toda la energía que proviene del agua y cómo cuidar los recursos hídricos y su calidad. También consideró que el Plan Maestro que presentó Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para una reorganización en la matriz energética que implica nuevas fuentes de energía es "bueno y desafiante". "El Plan Maestro que se presenta en la ANDE es bueno y muy desafiante. Cuando recibimos el plan de la ANDE, de forma muy técnica, los alumnos quedaron fascinados, porque mencionan otras formas de obtener energía renovable", destacó. Por otra parte, sostuvo que las investigaciones realizadas por Miguel Carter, doctor en Ciencias Políticas que emitió una serie de recomendaciones en el ámbito energético para el país, brindó datos para conocer cómo debería Paraguay ejercer las negociaciones y aprovechar la hidroeléctrica. "Hay que preguntarse para qué es Itaipú. La visión era que Paraguay utilizaría Itaipú para desarrollarse", comentó.

