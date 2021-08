Crimen del Mecánico: Vecinos piden liberación de uno de los detenidos

Un grupo de vecinos se manifestaron este viernes a favor de uno de los detenidos. La protesta fue frente al taller del mecánico asesinado en San Lorenzo.

Amigos y vecinos de Tarcidio Daniel Cáceres, de 64 años se reunieron este viernes frente al lugar de la terrible masacre de Miguel Rajczakowskij Novarchuk.

Cáceres es uno de los sospechosos de estar involucrado en el homicidio del mecánico quien murió apuñalado por un grupo de hombres.

Según los vecinos el hombre de 64 años es completamente inocente y solo fue al taller a ver un tema pendiente de su vehículo y que es más iba comúnmente al lugar.

“Estuvo en el momento y lugar equivocado, pero es nocente, es un señor ejemplar”, manifestó una de las vecinas.

Don Tarcidio fue el quien encontró el cuerpo de su vecino. La Fiscalía dispuso su detención, ante sospechas sobre su implicancia en el crimen.

“Se le preguntó por qué no entró a auxiliarle, a mi parecer eso no se puede hacer, no puede ir a tocar un cuerpo, ahí sí le iban a involucrar porque iba a quedar su huella.

Pedimos justicia para don Tarcidio y para don Miguel”, expresó la nuera del detenido. Por su parte el comisario Rubén Paredes, jefe del Departamento de Investigación de Delitos de la Brigada Central, informó días atrás que Tarcidio Cáceres supuestamente informó a los que mataron al mecánico que tenía la suma de G. 300 millones.

El acuerdo al que supuestamente llegó con ellos es que, si le robaban el dinero, le tenía que tocar G. 100 millones, según relató Luis Javier Galeano, detenido por ser uno de los supuestos autores materiales del crimen.