Covid: Variante brasileña es 2 a 3 veces más contagiosa

El director de vigilancia Guillermo Sequera informó este jueves, que la nueva variante del coronavirus, originada en el Brasil, y que circula en nuestro país, es más contagiosa que la original.

En conferencia de prensa el Dr. Guillermo Sequera, expresó que el nuevo linaje del covid es 2 a 3 veces más contagiosa, pero que no hay estudios que comprueben que sea más letal.



Sin embargo, instó a la población a tomar las mismas medidas estrictas en cuanto al protocolo sanitario y a no aflojar con los cuidados.

Comentó que esta variante podría ser la causa por la que actualmente haya más jóvenes internados, que hace unos meses.



Sostuvo que no hay evidencias de que la vacuna no sea efectiva para este tipo de coronavirus. "Desde el punto de vista de vigilancia, las medidas son las mismas. Desde el punto de vista de las vacunas, hasta ahora no hay evidencia de que haya un escape", expresó.