Covid: "Los doctores ya no damos abasto", dice médico del UTI

El jefe de terapia intensiva en el Ineram sostuvo que la situación por coronavirus es alarmante y pide a la ciudadanía respetar las medidas y al Gobierno armas para combatir desde los hospitales.

El doctor Adalberto Ortiz, jefe de terapia intensiva del Ineram habló este domingo en el programa La Lupa emitido por telefuturo, sobre la difícil situación que llevan en los hospitales y puntualmente en el Ineram.

Relató que los médicos y funcionarios de blanco ya no dan a basto en el área de terapia intensiva debido a la cantidad de pacientes y los pocos terapistas.

"Lo recomendable es un médico por cada 6 pacientes, pero ahora un médico atiende 15 personas, no damos abasto", indicó. Pidió a la ciudadanía tomar conciencia ante la alerta roja sanitaria y sostuvo que la enfermedad es feroz y no distingue clases sociales.

Además pidió a las autoridades que den armas a los médicos para poder trabajar. "Esta enfermedad no distingue clases, no distingue preparación, no distingue ningún tipo de condición previa. Pido que nos dejen trabajar y nos den las armas", declaró.