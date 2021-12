Covid: aumentan casos tras detección de 277 contagios y 8 muertes

El reporte diario del Ministerio de Salud Pública menciona 277 nuevos contagios de Covid-19, así como ocho nuevas muertes por la enfermedad.

De 3.213 muestras analizadas, 277 dieron positivo a Covid-19, informó el Ministerio de Salud Pública. De esta manera, ya son 466.101 los casos confirmados de la enfermedad en el país desde el inicio de la pandemia.

Con respecto a las 8 muertes incluidas en el reporte de este martes, la cartera sanitaria precisó que se trata de una persona de 0 a 19 años no vacunada; una persona de 20 a 39 años con dosis incompleta; una persona de 40 a 59 años no vacunada y 5 personas de 60 años y más de las cuales una no tenía completo el esquema de vacunación y cuatro sin vacunas.

Con las nuevas víctimas fatales, ya son 16.624 las muertes por coronavirus en el país.

A la fecha hay 134 personas internadas con cuadros de la enfermedad, de las cuales 45 están en una Unidad de Terapia Intensiva. De este último grupo, 30 no están vacunadas, tres tienen una sola dosis de la vacuna y 12 tienen el esquema completo de vacunación.

En contrapartida, el Ministerio registró 87 nuevas recuperaciones de pacientes, con lo cual ya son 447.870 las personas que superaron al virus en el país.