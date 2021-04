Coronavirus: Médicos piden habilitar más vacunatorios

El Sindicato de Médicos criticó la falta de organización del Ministerio de Salud para la aplicación de vacunas anticovid. Exigen habilitar más vacunatorios para descomprimir los hospitales de referencia.

La secretaria de la Sinamed Rossana González, indicó este jueves que existe un evidente problema de información en el Ministerio de Salud en cuanto al agendamiento de adultos mayores.

La doctora el gran problema que arrastra a la cartera sanitaria a la hora de informar a la ciudadanía referente al agendamiento.

"El problema no está en los vacunatorios están en los agendamientos ya desde el Ministerio de Salud", expresó. Comentó que ellos mismos como médicos no tenían respuestas ala hora de vacunarse, ya que no se cargaba en el sistema los agendamientos. Apuntó que también hay un problema de coordinación.

"Se forma una fila de 200 personas solo para que lleguen hasta la computadora y les diga que están agendados, pero no es su tuno, se necesita una explicación del por qué no se puede organizar", sostuvo.