Contadores se manifiestan frente a la SET

Un numeroso grupo de contadores se apostaron frente a la sede de la sede de la Subsecretaría de Estado de Tributación en reclamo por los problemas del sistema Marangatú y vertieron fuertes críticas contra el Orué.

"Negligente y prepotente", son algunos de los adjetivos que un grupo de contadores adjudica al titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación, Óscar Orué, durante una manifestación frente a la institución por problemas con la plataforma Marangatú.

"Negligencia y prepotencia por no ser capaz de reconocer que no solamente se trata de que el sistema no funciona, sino que se trata de que el sistema no permite realizar rectificativas, no permite incluir facturas que son derechos del contribuyente, no permite realizar notas de crédito. Es un gran avance la tecnología pero es un problema cuando cercena los derechos de los contribuyentes", dijo una manifestante.

El viceministro Orué había afirmado en la víspera que en los reclamos realizados por los contadores "hay medias verdades y otros intereses".

Los manifestantes exigen que Orué provea "un sistema informatizado, controlado y con responsabilidad" y que "pague el prejuicio" que "causó con su negligencia" al perder casos ante la Corte Suprema de Justicia.

El grupo de contadores reconoce la solución al respecto no será "de un día para otro" ya que la solución es "coyuntural", en el sentido de que se debe mejorar la conexión a internet y los sistemas.

"El gran problema es que si no se acepta un problema nunca se puede solucionar. Estamos a favor de la formalización de la economía pero no es posible que un profesional y un contribuyente se queden sin su derecho de deducir impuestos porque el sistema no funciona", fustigaron.