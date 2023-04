Confuso episodio de violencia entre médico y paciente

Un episodio de violencia protagonizaron un doctor y un familiar de una paciente en Limpio. El médico afirma que el hombre se comportó de forma violenta, mientras que el supuesto agresor niega haber golpeado al galeno.

Un doctor y el esposo de una paciente protagonizaron un confuso episodio de violencia en el Hospital Regional de Limpio.

Ambos sujetos dieron sus respectivas versiones en comunicación con NPY; el doctor Enrique Maubett aseguró que recibió golpes de puño de parte del esposo de una paciente.

"Llegó a mi consultorio un familiar de paciente de urgencia, fui agredido de forma brusca, entró a mi consultorio, le digo que no es la forma de golpear la puerta", dijo.

Agregó que sacó su celular para grabar el hecho, momento en que ocurrió un forcejeo y el hombre habría propinado un golpe al médico haciéndole caer al piso y afirmó que incluso en el suelo siguió agrediéndolo.

Por su parte, el supuesto agresor también dio su versión, negándose a dar su nombre, y aseguró que en ningún momento agredió al doctor y que en realidad este "se golpeó la cara contra su escritorio".

Comentó que fue el doctor que supuestamente con actitud prepotente salió de su consultorio a increpar al hombre por golpear la puerta y presuntamente lo agredió en el pecho, le sacó su celular y ocurrió un forcejeo.

Negó categóricamente haber propinado golpes de puño y aseguró que el médico quiso abalanzarse nuevamente contra él tras el forcejeo y habría resbalado y golpeado su rostro contra el escritorio.

"Él se resbaló y cayó de cara contra su escritorio. Lastimosamente no hay cámaras en su consultorio. ¿Ustedes creen que si yo le propinaba golpes de puños el también no me iba a golpear?", dijo el hombre al tiempo de asegurar que otros pacientes le hablaron de presuntas actitudes "intratables" del médico en cuestión.

El doctor aseguró que tomará medidas legales contra el hombre y lamentó que no existan "acciones de protección al médico".

"Estamos indefensos. Es una lucha que venimos teniendo hace un largo tiempo sin recibir respuestas de nadie", lamentó Maubett.