Confirman un recluso muerto en cárcel de Tacumbú

Autoridades confirmaron el deceso de un recluso dentro del penal de Tacumbú. Indican que había muerto por sobredosis tras ser obligado a consumirlo.

Se trata de Rubén Darío Meza, quien fue halLado muerto al mediodía de este martes, el mismo no formaba pate del Can Rotela. De acuerdo a los datos brindados por Daniel Benítez, viceministro de Política Criminal, el cuerpo no presenta rastros de violencia, ni heridas.

Se cree que murió por sobredosis de algún estupefaciente y no se descarta que fuese obligado a consumirlo, se aguarda el informe forense.

Asimismo, se dispuso la intervención de la penitenciaría. Se nombró a un interventor que estará haciendo el trabajo por 15 días.