Conductora denuncia que un vehículo intentó cerrarle el paso

Una conductora denunció que un vehículo intentó cerrar el paso a su vehículo, que la persiguieron varios metros y del susto chocó contra otro auto. Imágenes de seguridad muestran el hecho.

Momentos de terror vivió una joven conductora cuando un vehículo intentó cerrarle el paso y la siguieron varios metros hasta que del susto chocó contra un coche.

"Cuatro tipos me cierran el paso y en ese momento en miente me dije corré como sea. Me fui 100 metros en reversa y ellos continuaban siguiéndome y se reían", dijo.

Imágenes de seguridad muestran al otro vehículo y a sus ocupantes en el momento en que supuestamente seguían a la joven.

La víctima acudió a una estación de servicio para pedir ayuda a un policía. "Yo me quedaba y me agarraban como sea", narró la mujer, quien desconoce si el motivo era un intento de robo.