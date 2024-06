Concejal admite que dinero de bonos "no está donde debía"

El concejal César Escobar, presidente de la Junta Municipal de Asunción, reconoció que los G. 500.000 millones "no están donde debían ser destinados", no obstante no se animó a hablar de malversación de fondos.

En contacto con Monumental 1080 AM, el presidente de la Junta Municipal de Asunción, César Escobar, colorado cartista, admitió que el dinero de los bonos, que totalizan unos G. 500.000 millones, "no están donde debían ser destinados". Sin embargo, Escobar dijo que si bien no se ve el dinero en el balance en términos de dónde tenía que ser ejecutado, sí se lo ve "en el balance general", desligándose hablar de malversación de fondos. "No se ve en el balance el uso de los bonos donde tenía que ser ejecutado esta inversión, pero para ser más claros, agrego, coma y subrayo, en el balance general se ve", argumentó. Sobre la posible nueva emisión de bonos por G. 380.000 millones, Escobar agregó que no recibieron ninguna solicitud de emisión y que no conversó ni con el intendente Óscar "Nenecho" Rodríguez ni con el jefe de Gabinete Nelson Mora. A confesión de parte...



