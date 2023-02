Con machete ingresó a una casa para robar

Un hombre con machete en mano robó dos teléfonos celulares luego de tomar por asalto una casa en un barrio de Ciudad del Este. Dos menores estaban dentro de la vivienda.

El hecho ocurrió poco antes del mediodía en el interior de una casa ubicada en el Barrio María Auxiliadora de Ciudad del Este y parte de lo ocurrido quedó registrado en el circuito de cámaras de la seguridad que muestran cuando el hombre ingresa al patio saltando la muralla.

Dentro de la casa estaban dos menores de 11 y 5 años respectivamente, mientras los padres estaban en su lugar de trabajo. El desconocido no se intimida con la reacción de un perro y aparentemente sabía que en ese momento no había adultos en la casa, ingresa aprovechando que la puerta principal no estaba llaveada y amenaza a los menores con un feroz machete que tenía en manos.

Terminó robando dos teléfonos celulares que estaban en la sala para luego huir del sitio a pie. Las imágenes están en manos de agentes de la comisaria jurisdiccional que indicaron de que recibieron información sobre la identidad del sospechoso, a quien buscan detener en atención a que se trataría de una persona que ingresó a otras residencias de la zona para hurtar lo que encuentra a su paso.