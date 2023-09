Con "gestión" se puede erradicar el cáncer de cuello uterino, afirman

En contacto con NPY y Monumental 1080 AM, el director del Incan, Raúl Doria, dijo que en su gestión buscarán implementar campañas para estimular la detección temprana de los distintos tipos de cáncer.

Afirmó que con una buena gestión, podrían incluso erradicar el cáncer de cuello uterino en 5 años. Dijo que son tres los tipos de cáncer más comunes en la población nacional, a parte del de cuello uterino, son el cáncer de colon, de mama y de próstata.

"En cinco años podemos erradicar el cáncer de cuello uterino de nuestro país si hacemos una buena gestión", manifestó.

Doria refirió que una detección temprana de estos casos implica la posibilidad de curación de más del 90% de los casos y aseguró que el Incan cuenta con todos los elementos y métodos para realizar detecciones tempranas.

Sobre las constantes críticas sobre la falta de medicamentos y aparatos médicos en la institución, explicó que hay casos de fármacos que no están disponibles en plaza y que otros están en el oneroso y lento proceso de licitación en el Ministerio de Salud.

"Faltaban más de 10 medicamentos, ya sea por falta de gestión o no tener independencia. Hoy solamente faltan dos, que no dependen del gerenciamiento del Incan", reconoció.

"Faltaban más de 10 medicamentos, ya sea por falta de gestión o no tener independencia. Hoy solamente faltan dos, que no dependen del gerenciamiento del INCAN"



Dr. Raúl Doria, titular del INCAN, señaló que uno de los fármacos faltantes "no se puede conseguir, no está en… pic.twitter.com/fUwm2zBHxa

— NPY Oficial (@npyoficial) September 18, 2023