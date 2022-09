Comandante de la Armada desconoce casos de coimas en Aduana de CDE

El comandante de la Armada, se mostró sorprendido ante los hechos denunciados por la CBI sobre contrabandos en la Aduana de CDE, alegó que desconoce el caso, pero que debe existir una rosca dedicada a las coimas.

El comandante de la Armada Paraguaya, Carlos Velázquez Moreno, habló sobre los polémicos videos revelados por la CBI, sobre el contrabando de ingreso, donde se desmantela como operaban funcionarios de la Aduana en puestos de controles del Puente de la Amistad, de Ciudad de Este.

Indicó que no estaba enterado de los hechos y que debe interiorizarse. Asimismo, dijo que desconoce sobre una estructura que responda a un superior. Sin embargo, no descartó que pueda existir una "rosca implicada a coimas".

Alegó que durante el acto de la Armada le avisaron del hecho, que harán las investigaciones y que habrá sumario. "Me parece razonable sospechar de una rosca, porque esto no se puede hacer de manera individual, pero me voy a interiorizar", declaró.

Se trata de videos de circuito cerrado que datan del 2021 en las que se muestra y escucha el modo en el que es coordinado el ingreso de productos ilegales en un control de Aduanas del Puente de la Amistad de Ciudad del Este a cambio de una determinada suma.