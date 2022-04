CODENI fue reubicada sin aviso fuera de la Municipalidad de Asunción

"Rompieron el picaporte y cambiaron las cerraduras, además hay computadoras que fueron rotas y una carpeta con documentos que se encuentra perdida, esta no es la manera y no es algo que debamos callar", dijo uno de los funcionarios

Pese a la explicación del jefe de gabinete, Federico Mora, los funcionarios señalan que no fue la manera en la cual debieron ser tratados. Los funcionarios no están de acuerdo con él, trasladó de la sede debido a que reciben diariamente casos de niños que sufren de violencia, abuso, maltrato, entre otras denuncias, un trabajo delicado debido a que no puede ser reubicado de un día a otro.

El Intendente señala que el lugar donde estaba ubicado la CODENI, no contaba con la infraestructura necesaria, por ello fueron reubicados a otra dependencia ubicada en la calle Montevideo para contar las condiciones necesarias para atender los casos.

La nueva Unidad de Fiscalizaciones será quien ocupe la anterioroficina de la CODENI.