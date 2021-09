Clausuran iglesia evangélica en Lambaré

La iglesia denunciada por polución sonora fue clausurada este miércoles por la Municipalidad de Lambaré. También intervino el Viceministerio de Culto.

La iglesia Ministerio Ejército de Avivamiento del Reino de Dios de Lambaré fue clausurada este miércoles por personal de la municipalidad.

Desde la comuna justifican que el predio no presentó permisos para construcción del templo. Al intendente interino de Lambaré, Fernando Báez, le preocupa que no saben qué están construyendo allí y todos los fines de semanas recibe cientas de personas que se exponen a un colapso por no tener las garantías de la institución competente.

"Como medida vamos a lacrar ese lugar y parar la obra hasta que se pongan al día", refirió el intendente.

Por su parte, vecinos que días atrás denunciaron polución sonora, se presentaron en el lugar para acompañar a las autoridades. Un pastor refirió que tienen reconocimiento.