Ciudadanos solidarios donan motocicleta a repartidor víctima de robo

Ciudadanos solidarios dieron una gran sorpresa al repartidor que sufrió al que le robaron dos motocicletas. Le donaron una moto nueva, cancelaron la cuenta del biciclo robado y le regalaron víveres.

Adán Acosta había sufrido la inseguridad en dos ocasiones cuando malvivientes, en ambas le habían despojado de motocicletas que utilizaba para trabajar como repartidor de comidas rápidas para sustentar a su familia.

El último robo que sufrió fue apenas la semana pasada, cuando entre lágrimas explicó que se había endeudado por una motocicleta nueva por la que ni siquiera había pagado aún la primera cuota.

El infortunio de Adán conmovió a la ciudadanía y un grupo de personas se organizaron para darle una sorpresa cargada de esperanzas.

No solo le compraron una motocicleta nueva, sino que lograron conseguir fondos incluso para cancelar la deuda del biciclo robado, instalaron un sistema de GPS a la nueva y por si fuera poco le regalron víveres.

Adán Acosta, visiblemente conmovido, expresó su gratitud hacia sus benefactores y aseguró que no esperaba semejante gesto.

"No tengo palabras, decirles Dios se lo pague es poco. No me esperaba esto", dijo.