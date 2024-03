Chofer embistió un vivienda intentado evitar a una moto

Un aparatoso accidente ocurrió sobre la avenida Santísima Trinidad, cuando un chofer supuestamente intentó esquivar a una motocicleta e impactó contra una vivienda. Resultaron él y unos pasajeros con heridas leves.

Un motociclista imprudente habría hecho chocar a un bus contra una vivienda, según el chofer. El hombre afirmó que intentó no chocarlo para que no ocurra una tragedia pero no pudo evitar chocar contra la estructura.

El propio chofer afectado dijo a NPY que el sujeto se movilizaba sin luces en plena penumbra de la madrugada y que cuando lo divisó hizo una maniobra para no chocarlo.

Agregó que el sujeto huyó del lugar y que sus pasajeros y él resultaron con heridas leves. El chofer dijo que habló con el propietario de la vivienda, quien se mostró muy comprensivo, según destacó.