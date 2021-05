Cetrapam anuncia que no podrá comprar combustible a nuevo precio

El titular de la Cetrapam informó este martes que no podrán sobrellevar la suba del combustible. Indicó que esperan Gobierno les dé soluciones para poder seguir con el servicio del transporte público.

César Ruiz Díaz se pronunció este martes ante la inminente suba de combustible en el sector privado, expresó que solo hasta mañana podrán abastecer o máximo hasta el jueves y que ya luego quedarán sin gasoil y con el nuevo precio es nula la posibilidad de continuar con el servicio.

"Mañana debemos salir a comprar combustible y no damos para pagar un monto más, es imposible. El sistema no llega al viernes, no podemos comprar”, sostuvo Ruiz Díaz. Indicó que es preciso que las autoridades gubernamentales brinden soluciones contundentes para garantizar sustentabilidad y así seguir operando para la ciudadanía.

Asimismo, señaló que han puesto a disponibilidad del Viceministerio de Transporte todas las unidades del sector, a través de una nota. Sin embargo alegó que el 50% de las empresas del transporte están quebrando.

“Lo que quiero decir con eso es que el Viceministerio de Transporte nombre a un administrador, ponga el dinero, el combustible, recaude el dinero, pague el sueldo y con lo que sobró que mantenga operativa la empresa”, declaró.