César Ruiz Díaz confirma que Juan Carlos Ozorio es su amigo

César Ruíz Díaz confirmó este sábado que mantiene una amistad con el exdiputado, Juan Carlos Ozorio, pero negó poseer vínculo comercial con el mismo. Dijo que solo es socio de la Cooperativa San Cristóbal.

César Ruiz Díaz, titular de Cetrapam, fue consultado sobre su relacionamiento con el exdiputado Juan Carlos Ozorio, condenado por por lavado de dinero, tráfico de drogas y asociación criminal, afirmó que este último es su amigo y negó vínculos comerciales con el imputado.

"No tengo afinidad comercial con Ozorio, soy socio de la cooperativa San Cristóbal, pero no tengo operaciones con la cooperativa, salvo un préstamo a 60 meses que afortunadamente hoy tiene 5 o 6 meses para culminar, pero socio comercial de ninguna manera", expresó.

El titular de Cetrapam reiteró que es su amigo y que a pesar del proceso que investiga al exdiputado no le retirará su amistad. Resaltó no conocer las actividades a que se dedica y que no tienen nada que ver con su relacionamiento.

Ruiz Díaz dijo que la Justicia debe hacer su trabajo y que él no es nadie para juzgarlo.