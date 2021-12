Central: Tres diputados no asistirán a control de obras denunciadas

La diputada Kattya González anunció que junto a otros dos legisladores decidieron no asistir al control de las obras denunciadas en la gestión del gobernador Hugo Javier González.

En comunicación con Monumental 1080 AM, la legisladora criticó que no existe una hoja de ruta en la investigación y que existe un riesgo de legitimar una visita sesgada para "escuchar al gobernador", por lo que con los diputados Édgar Acosta y Rodrigo Blanco, decidieron no asistir a la verificación.

"No sé qué nosotros iremos a verificar si no somos auditores de obras, queremos saber exactamente qué iremos a hacer. Central es muy grande, que digan por dónde vamos a empezar", manifestó al tiempo de asegurar que "no se prestarán a ningún tipo de salvataje".

Apuntó que los documentos que vinculan al gobernador con hechos de corrupción son suficientes para la investigación.

"Hay documentos que hablan y eso no cambiará por más que nos hagan un tour por todo el Departamento Central", aseveró.