Celeste Amarilla con todo contra diputadas Cartistas

La parlamentaria liberal Celeste Amarilla dio con todo contra sus colegas cartistas . "Es gravísimo que diputadas digan que son perritas de Cartes. No me pareció gracioso", declaró.

Tras una incitada sesión extraordinaria de este martes, que fue levantada debido griteríos entra la diputada Cartista Del Pilar Medina y Celeste Amarilla, se volvió a postergar el debate interminable del libelo acusatorio contra Sandra Quiñónez.



La Diputada libera Celeste Amarilla criticó las declaraciones hechas por mujeres congresistas de Honor Colorado. Dijo que las expresiones son sumamente grave y que carece completamente de simpatía.



"Me pareció gravísimo que diputadas hayan dicho que son perritas de Cartes. A mí no me pareció gracioso eso", expresó.



Amarilla cuestionó la forma en que se viene desarrollando las sesiones anteriores y lamentó la "normalización de la mediocridad" dentro del pleno de la Cámara de Diputados.

"Con ese mensaje le decimos a los jóvenes: 'Yo no sé hablar, yo no sé leer, y estoy acá en el Parlamento, orgullosamente parlamentario, orgullosamente nunca leí un libro y estoy acá'", mencionó en relación a las expresiones de diputado cartista Walter Harms, quien este lunes dijo que compró por primera vez un libro, pero que aun no lo leyó.

Dijo que a esto se suma que también en la sesión de ayer, "dos colegas mujeres, en un momento que el mundo lucha por el respeto a la mujeres por la igualdad y por el respeto, una parlamentaria se autodefine perrita del líder y la otra que le mueve la colita al líder", en referencia a las diputadas cartistas Del Pilar Medina y Rocio Abed.