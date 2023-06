CDE: Mujer fue encontrada muerta en su habitación

Una mujer fue hallada sin signos de vida en su vivienda de Ciudad del Este. Se presume que fue asesinada tras resistirse a un atraco.

Un lamentable hallazgo se dio este miércoles en una vivienda ubicada en el Área 4 de Ciudad del Este, donde una mujer fue encontrada muerta.

Según el reporte policial, la víctima fatal, identificada como Fátima González, de 36 años, tiene rastros de violencia en el cuerpo, como de resistencia. Se presume que se trató de un asalto y la misma se resistió, aparentemente se dio en el patio de la casa por lo que su cuerpo ya fue arrastrado hasta su habitación. En el patio se encontraba sus zapatos y su celular.

Los hermanos manifestaron que la mujer vivía sola en la casa, llegó hace unos meses de Brasil y supuestamente no tenía relaciones sentimentales con nadie. Expresaron que la misma no tenía problemas con nadie. Se desconoce qué exactamente fue robado. El cuerpo no presenta heridas sangrantes, pero sí rastros de contundentes golpes, indicaron en el informe preliminar.