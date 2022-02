CDE: 500 alumnos en clases virtuales ante tardía reparación de aulas

Al menos unos 500 alumnos de la Escuela Augusto Roa Bastos de Ciudad del Este se ven obligados a desarrollar las clases de manera virtual debido a las tardías reparaciones de las aulas.

Estudiantes del sexto al noveno grado de la Escuela Augusto Roa Bastos del área habitacional número 1 de Ciudad del Este inician efectivamente las clases, pero de manera virtual.

No pudieron comenzar sus actividades de forma presencial debido a que la empresa contratada para la refacción del pabellón que les corresponde no terminó la obra. Indican que las obras debían concluir en noviembre pasado según el cronograma establecido.

El trabajo se encuentra recién en su etapa final, a casi 3 meses el tiempo establecido para su entrega. De acuerdo al contrato suscrito con la empresa Estructuras S.R.L las obras incluyen la reparación de 14 aulas, la sala de profesores y los sanitarios sexados de la Institución.

La Municipalidad local destino de los recursos correspondientes a FONACIDE, un total de 424.299.463 guaraníes.

La directora Deolinda Almirón informó que si bien la obra no fue abandonada, como habían denunciado algunos padres de familia a los medios locales, los responsables de la empresa no informaron del porqué se retrasó todo este tiempo por lo que oficialmente no se sabe cuál es el problema.

La nueva previsión es que los alumnos del las distintas secciones y turnos del séptimo, octavo y noveno grado inicien con las clases presenciales la primera semana de marzo, mientras seguirán de forma virtual.