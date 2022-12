Casero de Ibarra avala versión de Aida Villalba

El casero del exfiscal Javier Ibarra negó que en lugar donde fue hallado el cuerpo haya habido armas, al igual que la versión de Aida Villalba. Le extrañó que la mujer haya dado positivo a la prueba de parafina.

Máximo Torres, casero del exviceministro Javier Ibarra, habló con Monumental 1080 AM y dio su versión del hallazgo del cuerpo en la vivienda.

Torres aseguró en todo momento él y Aida Villalba estuvieron juntos en el momento del hallazgo. Precisó que entraron juntos a la cocina donde encontraron el cuerpo y se salieron del lugar también juntos dando a entender que en ningún momento se separaron.

Según el excasero, en el lugar del hallazgo del cuerpo no había ningún arma, tal como había declarado por su parte Aida Villalba ante los investigadores.

Sobre la prueba de nitritos y nitratos que dio positivo en Villalba, dijo que ambos fueron sometidos al test al mismo tiempo y que le extraña el resultado en la exempleada. Torres presume que pudo haber entrado en contacto con el antimonio en el momento en que alzo a la mascota de Ibarra.

"La contaminación de Aida me dejó dudas, nosotros entramos juntos, ella no tocó nada, casi al mismo tiempo nos hicieron la prueba (isopado) a mi me dio negativo y a ella positivo. La perrita es muy cariñosa, ella estaba media noche con su dueño muerto, estimo que la perrita se contaminó ahí, hasta habrá lamido algo. Aida al alzarla capaz terminó contaminándose, porque otra cosa no tocó", consideró Torres.

La llamada de la fiscal Neumann

Máximo Torres explicó que aquel día recibió la llamada de la fiscal Nohelia Neumann alrededor de las 7:20 de la mañana para pedirle que vaya a despertar a Ibarra debido a que no contestaba sus llamadas.

En ese momento, se dirigió a la casa y se topó con Aida Villalba quien llegaba para cumplir con su jornada laboral, según relató. Al llegar observaron que tanto el portón basculante como la puerta de la cocina estaban semiabiertas.

Agregó que ambos entraron juntos hasta la cocina, momento en que encontraron el cuerpo de Ibarra tendido en el suelo boca arriba.

"Entramos los dos juntos a la casa, avanzamos y encontramos una puerta semi abierta, empujamos, yo empuje un poquito y nos encontramos con el cuerpo extendido, boca para arriba y estirado", explicó.