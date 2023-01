Cárcel no puede habilitarse por falta de obras complementarias

La nueva cárcel construida en Minga Guazú ya fue concluida casi un año atrás, sin embargo la falta de obras complementarias para la provisión de agua potable, la seguridad externa y vías de acceso aplazan su apertura.

Aunque los responsables del Ministerio de Justicia no quieren hablar de imprevisión resulta inexplicable que la espera siga debido a la falta de estas estructuras ya que la cartera de estado anuncia a un año que la nueva sede penal estaba en su última fase y muy pronto sería habilitado.

Entre tanto los vecinos del barrio Boquerón, donde está asentada la cárcel regional de varones de Ciudad del Este, diariamente piden el traslado de los reos debido a las condiciones en que funciona el vetusto edificio que representa un riesgo para la población.

Son frecuentes los incidentes entre los internos, hay constantes amenazas de fuga, en varios casos ya materializados y el colapso del sistema de desagüe cloacal hace que el vecindario deba convivir y soportar el desagradable olor que expide la afluencia de las aguas servidas a cielo abierto.

Días atrás el ministro de Justicia Daniel Benítez y otras autoridades realizaron un recorrido por el nuevo reclusorio que según dijo se constituirá en un penal de máxima seguridad, dotada con la mejor tecnología que lo convertirá en una cárcel modelo, sin embargo, ahora recurren a la Itaipú Binacional para realizar las obras complementarias que aún faltan.

Todavía faltan las estructuras para garantizar de seguridad externa, así como la provisión de agua potable y la habilitación de camino a todo tiempo desde el acceso al edificio hasta su empalme con la calle principal del km. 20 Acaray donde está el predio. El financiamiento y ejecución de estas obras quedaría a cargo del Parque Tecnológico Itaipú.

Entre tanto el edificio que ya está totalmente construido, según la especificación técnica tiene 432 celdas con una capacidad para albergar 1342 personas. Además, posee alas para el área de sanidad, celdas de ingreso, admisión y para las visitas privadas.

El plan es trasladar a todos los internos de la cárcel de varones de Ciudad del Este que esta superpoblado y en un edificio que no ofrece mayores garantías de seguridad para la población interna, funcionarios, así como los vecinos quienes vienen protestando para que se agilice el traslado de los reclusos. Así como están las cosas no hay fecha para que esto ocurra debido a que todavía no hay condiciones para albergar a la población penal.