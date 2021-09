Camioneta choca a delivery e intentó huir

El hecho se registró en el barrio María Auxiliadora de Limpio, cuando un motociclista que se dedica al rubro de delivery regresaba a su casa tras su jornada laboral, momento en que fue embestido por una camioneta cuyo conductor intentó huir.

Unos automovilistas que presenciaron el hecho lo detuvieron varios metros después.

Por fortuna, el joven motociclista no sufrió lesiones de gravedad.

"El vehículo venía zigzagueando, según testigos, y en una de esas se quiso adelantar o no sé qué quiso hacer y me llevó, me arrastró 5 metros", dijo la víctima.

El conductor se presentó a la Comisaría y alegó haber sufrido un asalto minutos antes del choque, pero se negó a presentar una denuncia.