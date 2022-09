Camioneros y Petropar no llegan a ningún acuerdo

Tras una extensa reunión, camioneros no llegaron a un acuerdo con autoridades de Petropar sobre la reducción en precios de los combustibles. Sin embargo, habrá una baja en precios de las naftas para toda la ciudadanía.

Este lunes se realizó una reunión entre gremios de camioneros y de la estatal. Los camioneros solicitan una reducción de G 1.500 en el diésel tipo III y las naftas de 93 octanos para toda la ciudadanía.

Denis Lichi, titular de Petropar, adelantó que sí habrá una reducción de costos en el precio de las naftas que será para toda la población. Sin embargo, fue contundente al decir que el pedido del gremio no podrá ser, ya que no es factible de manera financiera.

"Nosotros desde el Gobierno tratamos de ser lo más claro posible. Técnicamente y financieramente no podemos reducir G. 1.500 el costo de los combustibles", declaró Lichi. Por su parte, el ministro del Interior, Federico Franco, manifestó que non existen condiciones para una baja en el precio de carburantes. Indicó que se le ofreció una reducción de G. 700, pero no aceptaron.

"Las condiciones internacionales no están dadas para realizar la reducción que los camioneros están pidiendo. No podemos prometer nada", declaró.