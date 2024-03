Calor extremo seguirá castigando al país por otra semana

Meteorología no avizora otras condiciones que las del calor que castiga el país desde hace casi una semana. Existe la ligera probabilidad condiciones más soportables para el 21 de marzo, pero aún deben evaluarse.

En contacto con Chaco Boreal 1330 AM, el director de Meteorología e Hidrología de la Dinac, Eduardo Mingo, explicó que el calor continuará por los próximos días.

El fin de semana, la sensación de calor estará más bien dada por el contenido de humedad en el ambiente, no tanto por la temperatura nominal, según explicó.

"El domingo hay probabilidad que la condición de calor no esté dada por la temperatura elevada no más, si no por la cantidad de humedad", afirmó.

Sobre precipitaciones, solo se tiene probabilidad de chubascos para el fin de semana, pero su impacto en le descenso de temperaturas será nulo.

"Hay posibilidad de los famosos chaparrones o esa lluvia de verano, todavía no es para alentar un refresco", explicó.

Acerca de un eventual descenso de temperaturas a cifras más soportables, dijo que los datos informáticos sugieren un ingreso de frente fresco para el 21, pero admitió que esto debe evaluarse nuevamente por la inestabilidad climática.

Nuestras herramientas hablan de que ingresa un frente frio el 21. Las aplicaciones tienen un alto poder de simular las atmósfera porque son procesadores, computadoras trabajando juntas para procesar y generar ese tipo de condiciones. Se genera mucha ansiedad con eso. Ahí ya tenemos una señal, va a haber un descenso. Nosotros el lunes evaluaremos de manera más crítica, no por una computadora, si no por todo el proceso atmosférico", afirmó Mingo.

Lo concreto es que, según el pronóstico extendido, las temperaturas de extremo calor se extienden hasta por lo menos el martes 19 de marzo.