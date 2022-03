Caaguazú: Un perro mordió en pleno show a un payaso

A un payaso en Caaguazú no se le pinchó la nariz, sino que se le mordió un talón. La fiesta estaba muy animada hasta que un can muerde al animador en pleno show. Afortunadamente no fue grave.

Una fiesta de cumpleaños este domingo en Nueva Londres, Caaguazú estaba de lo más animada, cuando repentinamente un perro mordió al payaso en medio de su animación. Como dice el dicho; el show debe continuar, así que tras un breve grito el payaso siguió como si nada. Sin embargo, luego fue directamente hasta un centro asistencial para recibir las debidas curaciones. Afortunadamente, el hecho no pasó a mayores. Verdaderamente, este cumpleaños será más que inolvidable para el artista. 

Publicidad

Si usted comenta utilizando una cuenta de Facebook, la información de su perfil (trabajo/empleador/localidad) puede ser visible en su comentario dependiendo de sus ajustes de privacidad. Si la casilla "Publicar en Facebook" ("Post to Facebook" en inglés) se encuentra seleccionada, su comentario será publicado en su perfil de Facebook en adición a Paraguay.com