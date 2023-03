Bogarín logra permiso en el Consejo de la Magistratura ante el JEM

El Consejo de la Magistratura, concedió este jueves, el permiso a Jorge Bogarín frente al JEM, luego de que sea declarado como significativamente corrupto por Estados Unidos.

Jorge Bogarín, quien forma parte del CM como representante del gremio de abogados, solicitó permiso al Consejo de la Magistratura y pidió ser investigado.

"Solicito en insto la investigación del caso, no solo al Consejo, sino también ya hice lo propio ante la Fiscalía. Me comprometo a aclarar cualquier duda mía. Para que haya una libertad de investigación solicito mi permiso. Les ruego que me permitan conocer los hechos para poder defenderme", dijo Bogarín al pleno.

El ministro, Eugenio Jiménez Rolón, planteó que, primeramente, se analice el pedido de permiso presentado por el consejero Jorge Bogarín, para luego debatir sobre los efectos que tendría la declaración de EEUU sobre la institución.

El permiso fue otorgado sin oposición y posteriormente se procedió a debatir sobre el posible reemplazo de Bogarín. Finalmente, se acordó que el lunes 27 de marzo se elija a su reemplazante.

Bogarín aseguró que él es una persona transparente y dijo que buscará aclarar el motivo por el cual el Gobierno de Estados Unidos lo declaró como significativamente corrupto.